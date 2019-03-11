У Генштабі заявили про перехід ЗСУ на українські ракети та боєприпаси

Зокрема, розпочате масове переозброєння військ вітчизняними протитанковими ракетними комплексами "Стугна-П" та "Корсар"

Начальник вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов заявил, что ВСУ постепенно переходят на украинские ракеты и боеприпасы. Об этом сообщается в Facebook пресс-центра Генерального штаба Украины.

По данным Шевцова, для обеспечения потребности ВСУ в восстановлении вооружения и военной техники, в период 2014-2018 годов были увеличены производственные возможности частей технического обеспечения Вооруженных сил, а также оптимизирована их структура и численность.

"С целью обеспечения Вооруженных сил принято на вооружение и начаты поставки в войска боеприпасов и ракет отечественного производства, таких как 7,62-мм снайперских патронов, 40-мм гранатометным выстрелов для подствольных и автоматических гранатометов, 60-мм минометных выстрелов, 152-мм боеприпасов к артиллерийским системам, 300-мм реактивных управляемых снарядов "Ольха", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что начато массовое перевооружение войск отечественными противотанковыми ракетными комплексами "Стугна-П" и "Корсар". С целью поддержания запасов ракет и боеприпасов в боеготовом состоянии возобновлена ​​работа 8 цехов сборки и ремонта ракет и боеприпасов. Кроме того, отремонтировано около 37 тыс. тонн боеприпасов.

Напомним, в Генштабе заявили, что укомплектованность войск, привлеченных к операции Объединенных сил на Донбассе, основными образцами вооружения и военной техники составляет 99%.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Петр Порошенко заявил, что ВСУ сегодня полностью готовы к защите страны. Он также подчеркивал, что за последнее время прошла реформа управления ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.

Добавим, Порошенко отмечал, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие большого радиуса действия, чтобы сдержать агрессию России.