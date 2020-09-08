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У Генштабі не бачать загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі

Донбас, Вівторок 08 вересня 2020 02:52
У Генштабі не бачать загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі
Фото: Сергій Корнійчук (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Корнійчук вважає, що російські окупаційні війська навряд чи могли використати час перемир’я для підготовки широкомасштабного наступу на Донбасі. При наявних засобах розвідки непомітно зробити це неможливо.

Про це Корнійчук заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Щоб вести якісь наступальні дії, необхідно створити ударне угрупування, розгорнути артилерію на позиціях, створити запас боєзапасів, пального. Сьогодні при тих засобах розвідки, які в нас є, при тих системах розвідки це приховати неможливо. Мало того, ми сьогодні фіксуємо в їхніх підрозділах, які знаходяться на передовій, неукомплектованість. Низька зарплата не дає можливості їх укомплектувати", - сказав він.

Начальник Генштабу ЗСу наголосив, що порушення "тиші" з боку збройних формувань Росії спрямовані на дискредитацію домовленостей Тристоронньої контактної групи.

"Їхні провокативні заходи мають на меті дискредитувати домовленості ТКГ, виставити нас неспроможними управляти своїми Збройними силами. Щоб таким чином далі мати право на свої відповідні дії. Але ЗСУ сьогодні показують те, що вони стабільно виконують поставлене завдання та готові до адекватного реагування на всі прояви", - сказав Корнійчук.

За його словами, порушення режиму припинення вогню все ще є поодинокими і порушення не є масштабними.

Нагадаємо, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Також на Донбасі на невідомому пристрої підірвався військовий автомобіль, в результаті чого двоє військових отримали поранення. Один з них помер.

Раніше 5 вересня ватажок "ДНР" звинуватив українську сторону в порушенні домовленостей і наказав бойовикам атакувати укріплення ЗСУ поблизу Шумів. У зв'язку з цим Україна терміново скликала засідання ТКГ.

У командуванні ООС пригрозили бойовикам потужною відповіддю у разі обстрілу українських позицій на Донбасі.

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