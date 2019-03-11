У Генштабі розповіли, які комплектуючі для техніки виробляються тільки у Росії

Йдеться про комплектуючі до БМП, до бронетранспортерів, танків Т-72

Начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов заявил, что для украинских предприятий, которые осуществляют ремонт военной техники и вооружения, остается критическим вопрос запчастей, которые производятся только в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".

Речь идет о приборах сверхвысокой частоты, комплектующих к БМП, к бронетранспортерам, танкам Т-72, ​​комплектующим к ЗРК.

"Остаются проблемными вопросы обеспечения производственной деятельности отечественных производителей запасными частями и агрегатами, которые производятся сегодня, к сожалению, только в РФ. Это приборы сверхвысокой частоты, комплектующие к БМП, к бронетранспортерам, танкам Т-72, ​​комплектующие к ЗРК. Наиболее критической номенклатуре являются лопасти несущих винтов вертолетов и запасные части к самолетам", - отметил Шевцов.

Вместе с тем для обеспечения потребности в восстановлении вооружения и военной техники в 2014-2018 годах производственные возможности частей технического обеспечения ВСУ были увеличены. В частности, были переформированы 11 ремонтных рот механизированных (танковых, мотопехотных, горно-пехотных) бригад в ремонтно-восстановительные батальоны.

В Генштабе также отметили, что были сформированы 19 ремонтных рот в других бригадах, 40 взводов технического обеспечения в механизированных (танковых) батальонах и отделений технического обслуживания и ремонта в остальных батальонах (дивизионах), сформированы и переданы в состав оперативных командований четыре отдельных ремонтно-восстановительных полка.

Напомним, Шевцов заявил, что ВСУ постепенно переходят на украинские ракеты и боеприпасы.

Так, в Генштабе заявили, что укомплектованность войск, привлеченных к ООС на Донбассе, основными образцами вооружения и военной техники составляет 99%.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Петр Порошенко заявил, что ВСУ сегодня полностью готовы к защите страны. Он также подчеркивал, что за последнее время прошла реформа управления ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.