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Українські військові взяли участь у навчаннях в Косово

Новини » Суспільство    17.09.2019 - 16:37
Українські військові взяли участь у навчаннях в Косово
Фото: навчання в Косово (mil.gov.ua)

Під час навчань відпрацьовувалися дії щодо забезпечення безпеки пересування військ KFOR

В Косово пройшли спільні навчання українських і угорських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За повідомленням Міноборони, основною метою навчань було відпрацювання злагодженості дій при виконанні завдань по забезпеченню безпеки та вільного пересування військ міжнародні сили під проводом НАТО в Косово (KFOR). Навчання проводилося на базі Самр Vrelo.

Повідомляється, що українські військові під час навчань провели пошук і розмінування вибухонебезпечних предметів. Також учасники навчань відпрацювали спільні дії в екстремальних та непередбачених ситуаціях, порядок евакуації поранених.

Нагадаємо, 16 вересня у Львівській області розпочалися військові навчання Rapid Trident-2019. У навчаннях візьмуть участь військові з 14 країн. Український контингент військовослужбовців буде найчисленніший - 3,6 тис.

Також РБК-Україна повідомляло, що українські десантники візьмуть участь у міжнародних військових навчаннях "Saber Junction - 2019", які пройдуть в Німеччині. Всього в навчаннях візьмуть участь 8 тис. військовослужбовців з 13 країн, а також 900 одиниць військової техніки.

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