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В Україні стартували навчання “Козацька воля”

Новини » Суспільство    24.09.2019 - 09:59
В Україні стартували навчання “Козацька воля”
Фото: військові навчання (mil.gov.ua)

Комплекс заходів навчань триватиме на всій території країни

В Україні почалися стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля-2019". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, комплекс заходів навчань "Козацька воля" триватиме на всій території країни.

"Головною метою навчань "Козацька воля - 2019" є перевірка спроможності органів військового управління в нових організаційно-штатних структурах здійснювати управління військами (силами) у ході підготовки та ведення операцій (бойових дій) в разі широкомасштабної збройної агресії", - йдеться у повідомленні.

До навчань залучатимуться структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, інші органи військового управління оперативно-стратегічного та оперативного рівнів та органи управління інших військових формувань і правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Грузії 1 серпня стартували багатонаціональні військові навчання 13-ти країн НАТО, в тому числі, і України. У навчаннях взяли участь 3 тис. військовослужбовців з 13 країн-членів НАТО та країн-партнерів: Грузії, США, Великобританії, Німеччини, Естонії, Франції, Литви, Польщі, Норвегії, Туреччини, України, Азербайджану і Вірменії. У навчаннях також взяли участь авіаційна підтримка США і бронетранспортери Німеччини.

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