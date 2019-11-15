В Генштабі призначили службове розслідування через вибухи в Балаклії

В Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що за фактом вибухів в Балаклії призначено службове розслідування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ в Twitter.

Зазначається, що вибухи сталися на Центральній артилерійській базі забезпечення боєприпасами.

"На превеликий жаль, двоє військових загинули. Ще четверо зазнали поранень та на даний час перебувають у медзакладах. Призначено службове розслідування. Висловлюємо наші співчуття родинам загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування через вибухи в Балаклії. Кваліфікація: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив терміново почати перевірку за фактом вибухів в Балаклії.

15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. В Генштабі уточнили, що унаслідок вибухів загинули двоє військовослужбовців та ще четверо отримали поранення. Троє з них у тяжкому стані.