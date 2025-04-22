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Генштаб ВСУ скорректировал некоторые позиции по потерям росармии: какие обновленные данные

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1130 российских захватчиков, а также уничтожили 4 танка, 26 артсистем, 1 средство ПВО и 118 беспилотников

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В военном ведомстве отметили, что в связи с "постоянным поступлением уточненных разведывательных данных" сейчас возникла необходимость корректировки "некоторых позиций общих потерь противника". Речь идет о личном составе, боевых бронированных машинах (ББМ), артиллерийских системах и РСЗО.

"Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - добавили в Генштабе.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 943 060 (+1130) человек ликвидировано;
  • танков - 10 683 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 296 (+19) ед.;
  • артиллерийских систем - 26689 (+26) ед;
  • РСЗО - 1 367 ед.;
  • средства ПВО - 1 140 (+1) ед.;
  • самолетов - 370 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 388 (+118) ед.;
  • крылатых ракет - 3 148 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 45 458 (+134) ед.;
  • специальной техники - 3 859 ед.

Ситуация на фронте

Как передали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 21 апреля, с начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение.

В Силах обороны Украины также проинформировали, что российские оккупанты продолжали особенно активно давить на Покровском направлении.

Напомним также, в обнародованном 22 апреля отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW), рассказывалось, что украинские защитники недавно могли продвинуться на Купянском направлении, в частности взять под контроль северо-западную часть Петропавловки. Между тем российские захватчики продвинулись под Лиманом и Торецком.

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