Генштаб ВСУ скорректировал некоторые позиции по потерям росармии: какие обновленные данные

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1130 российских захватчиков, а также уничтожили 4 танка, 26 артсистем, 1 средство ПВО и 118 беспилотников
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Генерального штаба ВСУ.
В военном ведомстве отметили, что в связи с "постоянным поступлением уточненных разведывательных данных" сейчас возникла необходимость корректировки "некоторых позиций общих потерь противника". Речь идет о личном составе, боевых бронированных машинах (ББМ), артиллерийских системах и РСЗО.
"Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - добавили в Генштабе.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2025 года ориентировочно составили:
Как передали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 21 апреля, с начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение.
В Силах обороны Украины также проинформировали, что российские оккупанты продолжали особенно активно давить на Покровском направлении.
Напомним также, в обнародованном 22 апреля отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW), рассказывалось, что украинские защитники недавно могли продвинуться на Купянском направлении, в частности взять под контроль северо-западную часть Петропавловки. Между тем российские захватчики продвинулись под Лиманом и Торецком.
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