Генштаб ЗСУ скоригував деякі позиції по втратах росармії: які оновлені дані

Українські захисники за добу ліквідували ще 1130 російських загарбників, а також знищили 4 танки, 26 артсистем, 1 засіб ППО та 118 безпілотників противника.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
У військовому відомстві зазначили, що у зв'язку з "постійним надходженням уточнених розвідувальних даних" наразі виникла потреба коригування "деяких позицій загальних втрат противника". Йдеться про особовий склад, бойові броньовані машини (ББМ), артилерійські системи та РСЗВ.
"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - додали у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 квітня 2025 року орієнтовно склали:
Як передали у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 21 квітня, з початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.
У Силах оборони України також поінформували, що російські окупанти продовжували особливо активно тиснути на Покровському напрямку.
Нагадаємо також, в оприлюдненому 22 квітня звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), розповідалося, що українські захисники нещодавно могли просунутися на Куп'янському напрямку, зокрема взяти під контроль північно-західну частину Петропавлівки. Між тим російські загарбники просунулися під Лиманом і Торецьком.
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