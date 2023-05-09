Генштаб ВСУ предупредил о возможных провокациях Кремля на территории России во время "победобесия"

"Победобесие" на территории России постоянно требует новых крупных жертв и преступлений, чтобы получить поддержку собственного населения. РФ - это государство-террорист, помешанное на сакральных датах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram .

"Мы видим, что во многих российских городах 9 мая запланированы парады, в том числе и при участии детей. Не исключено, что Россия готовит провокации против своих жителей. Они неоднократно уничтожали собственных людей ради политических целей", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, провокации и ложь - извечное оружие тиранов и агрессоров. "Вся суть войны, которую развязала Россия против Украины, заключается в том, что мы - не они. Мы сражаемся на поле боя. Они же бомбардируют роддома и вокзалы, где собираются гражданские люди", - отмечается в сообщении.

"Вооруженные силы Украины действуют исключительно в рамках международного гуманитарного права, соблюдают правила и обычаи войны. Жизнь людей - ключевая ценность для нас. Мы не воюем против гражданского населения и, в частности, детей", - добавили в Генштабе.