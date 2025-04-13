Генштаб жорстко відповів на атаку по Сумах: Росія отримає нашу лють та відплату
У Вербну неділю Росія вдарила по мирних жителях Сум. Україна відповість жорстко - ворог отримає нашу лють і відплату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"У день великого християнського свята, Вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності: завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми. Загинули та зазнали поранень десятки мирних людей", - наголосили в штабі.
Українські військові зауважили, що не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, російські окупанти знову вдаються до своєї звичної тактики.
"(Росія, - ред.) воює з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни. Росія вкотре демонструє: вона не прагне миру. Її мета - посіяти страх. Але Росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату", - заявили в Генштабі.
Військові наголосили, що відповідь за російську агресію буде жорсткою.
"Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об’єкти, озброєння та техніку - всюди, де б вони не були. Російські воєнні злочини не мають терміну давності. Злочинці повинні понести заслужене покарання", - додали в штабі.
Ракетний удар по Сумах
Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, російські окупанти завдали подвійного ракетного удару по центру Сум. За даними начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, саме повторний ракетний удар по Сумах спричинив масові жертви.
Як стало відомо, тактика ворога під час сьогоднішнього обстрілу була такою ж, як під час обстрілу в Кривому Розі минулого тижня. Як зазначила місцева влада, Росія знову атакувала ракетою з касетними боєприпасами, і ворожа ракета вибухнула над містом.
За останніми даними відомо, що у Сумах загинули понад 30 осіб, серед жертв є діти. Ще майже сто людей отримали поранення, серед поранених більше ніж 10 дітей.
Все, що наразі відомо про наслідки ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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