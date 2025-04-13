Генштаб жорстко відповів на атаку по Сумах: Росія отримає нашу лють та відплату

У Вербну неділю Росія вдарила по мирних жителях Сум. Україна відповість жорстко - ворог отримає нашу лють і відплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"У день великого християнського свята, Вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності: завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми. Загинули та зазнали поранень десятки мирних людей", - наголосили в штабі.

Українські військові зауважили, що не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, російські окупанти знову вдаються до своєї звичної тактики.

"(Росія, - ред.) воює з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни. Росія вкотре демонструє: вона не прагне миру. Її мета - посіяти страх. Але Росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату", - заявили в Генштабі.

Військові наголосили, що відповідь за російську агресію буде жорсткою.

"Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об’єкти, озброєння та техніку - всюди, де б вони не були. Російські воєнні злочини не мають терміну давності. Злочинці повинні понести заслужене покарання", - додали в штабі.