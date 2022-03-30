Генштаб ЗСУ висловився про маневри РФ з "відведенням військ" від Києва. Яка оперативна обстановка

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на фронтах станом на закінчення 34-ї доби протистояння російським окупантам, і прокоментували маневри військ противника в районі української столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Генштабу ЗСУ .

Наразі триває відведення підрозділів військ РФ з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками, противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку, йдеться у зведенні.

"Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва", - кажуть У Генштабі.

Так, завдання противника щодо виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей, оточення столиці та встановлення контролю над Лівобережною частиною України так і залишаються не виконаними.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках за минулий день істотних змін у складі та положенні ворожих військ відзначено не було. Окупанти намагаються утримати раніше зайняті рубежі, і активних наступальних дій тут не здійснювали.

У напрямку Слов'янська противник продовжує утримання займаних позицій в районі н.п. Кам'янка і Суха Кам'янка. Тривали заходи щодо забезпечення військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

На Донецькому напрямку окупанти продовжували вогневий вплив і штурмові дії, наносили авіаційні та ракетні удари по районах Кремінної та Маріуполя. Основні зусилля зосереджувалися на взятті під контроль Попасної, Рубіжного, а також на повному захопленні Маріуполя. Все - без успіху.

На Таврійському напрямку не зафіксовані зміни в складі та положенні противника.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти займалися відновленням боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації ворог намагається сковувати дії підрозділів ЗСУ.

Також противник вів артилерійські обстріли позицій підрозділів тероборони поблизу Степногірська, Оріхового, Гуляйполя.

У районах Новокарлівки і Луговського ворог зводив фортифікаційне обладнання зайнятих позицій і мінував загородження.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах - без істотних змін.