У Харківській області ППО збила російський винищувач та безпілотник
У Харківській області в районі міста Ізюм протиповітряна оборона України збила безпілотник та літак російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Схід".
Зазначається, що ППО оборона збила російський БПЛА та винищувач.
"Знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашому ППО, 29 березня - мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що українські десантники ліквідували російську колону, що рухалася на Миколаїв.
Також ми писали, що під Харковом ліквідували командира російської 200-ї бригади.
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