Генштаб ВСУ высказался о маневрах РФ с "отводом войск" от Киева. Какая оперативная обстановка

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на окончание 34-х суток противостояния российским оккупантам, и прокомментировали маневры войск противника в районе украинской столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на данные Генштаба ВСУ .

Сейчас продолжается отведение подразделений войск РФ с территории Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам, противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении, говорится в сводке.

"В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ошибочного представления относительно отказа оккупантов от замысла окружения города Киева", - говорят в Генштабе.

Так, задания противника по выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей, оцепление столицы и установление контроля над левобережной частью Украины так и остаются не выполненными.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях за прошедший день существенных изменений в составе и положении вражеских войск отмечено не было. Оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи, и активных наступательных действий тут не совершали.

В направлении Славянска противник продолжает удержание занимаемых позиций в районе н.п. Каменка и Сухая Каменка. Продолжались мероприятия по обеспечению войск, перегруппировке подразделений и пополнению запасов.

На Донецком направлении оккупанты продолжали огневое влияние и штурмовые действия, наносили авиационные и ракетные удары по районам Кременной и Мариуполя. Основные усилия сосредотачивались на взятии под контроль Попасной, Рубежного, а также на полном захвате Мариуполя. Все - безуспешно.

На Таврическом направлении не зафиксированы изменения в составе и положении противника.

На Южнобужском направлении российские оккупанты занимались восстановлением боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации враг пытается сковывать действия подразделений ВСУ.

Также противник вел артиллерийские обстрелы позиций подразделений терробороны вблизи Степногорска, Орехово, Гуляйполя.

В районах Новокарловки и Луговского враг возводил фортификационное оборудование занятых позиций и минировал заграждения.

В Черноморской и Азовской операционных зонах - без существенных изменений.