Генштаб отчитался о ситуации на фронте: за сутки произошло 110 боестолкновений

В течение вторника, 23 декабря, на фронте произошло 110 боевых столкновений. Самым горячим направлением остается Покровское, на котором по состоянию на 22:00 зафиксировано 29 вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram .

За сутки оккупанты нанесли один ракетный и 41 авиационный удар с применением 38 ракет и 105 управляемых авиабомб. Также россияне выпустили 5584 дрона-камикадзе и осуществили 3210 обстрелов населенных пунктов и позиций ВСУ.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях РФ осуществила одну атаку на позиции украинских защитников. Оккупанты нанесли авиаудар, применив четыре управляемые авиабомбы, осуществили 139 обстрелов, из которых два - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг штурмовал позиции подразделений ВСУ в районе населенного пункта Прилипка и в сторону Григорьевки. Защитники отбили три атаки, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре вражеские атаки - в сторону Петропавловки, Песчаного и в районе Кругляковки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак в районах населенных пунктов Новоселовка, Колодязи и Заречное.

На Славянском направлении защитники отбили попытку оккупантов продвинуться в районе Дроновки.

На Краматорском направлении за сегодня противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении россияне 16 раз штурмовали позиции подразделений ВСУ вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении враг совершил 29 атак. Россияне пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Ореховое и Дачное. До сих пор продолжается один бой.

Согласно предварительным подсчетам, в течение суток на этом направлении ВСУ ликвидировали 62 оккупанта и ранили 24; уничтожили 18 беспилотников, три единицы автомобильного транспорта и две артиллерийские системы; поразили танк, четыре единицы автомобильной техники, артиллерийскую систему и 11 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские защитники остановили восемь атак россиян в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили 14 атак оккупантов вблизи населенного пункта Гуляйполе и в сторону Доброполья, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили две атаки россиян в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степное.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили две безрезультатные атаки в направлении Антоновского моста.