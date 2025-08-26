RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Генштаб отреагировал на слухи об "оккупации" двух сел в Днепропетровской области

Иллюстративное фото: украинские воины продолжают оборону в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Слухи о якобы оккупации сел Запорожское и Новогеоргиевка Днепропетровской области являются ложными. Украинские воины продолжают оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

Ситуация вокруг Запорожского

Как отметили в Генштабе, украинские воины остановили продвижение россиян в районе села Запорожское.

"(ВСУ - ред.) продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, пытающегося захватить этот населенный пункт", - добавило военное командование. 

Ситуация вокруг Новогеоргиевки

При этом в Генштабе добавили, что в районе села Новогеоргиевка продолжаются активные боевые действия. 

"Наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками", - уточнили там. 

Фото: Запорожское и Новогеоргиевка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

В Генштабе подчеркнули, что слухи об оккупации этих населенных пунктов "не соответствуют действительности". 

Слухи в сети

Напомним, ранее аналитики DeepState обновили свою интерактивную карту. Согласно новым данным, россияне якобы контролируют села Запорожское и Новогеоргиевка, которые находятся неподалеку админграницы Днепропетровской области с Донецкой.

Спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина рассказал, что российские солдаты зашли в эти два села и пытаются там закрепиться. При этом оккупацию он не подтверждал.

Днепропетровская областьВойска РФГенштаб ВСУВойна в Украине