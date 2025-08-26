Генштаб отреагировал на слухи об "оккупации" двух сел в Днепропетровской области

Ситуация вокруг Запорожского

Как отметили в Генштабе, украинские воины остановили продвижение россиян в районе села Запорожское.

"(ВСУ - ред.) продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, пытающегося захватить этот населенный пункт", - добавило военное командование.

Ситуация вокруг Новогеоргиевки

При этом в Генштабе добавили, что в районе села Новогеоргиевка продолжаются активные боевые действия.

"Наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками", - уточнили там.

Фото: Запорожское и Новогеоргиевка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

В Генштабе подчеркнули, что слухи об оккупации этих населенных пунктов "не соответствуют действительности".