Генштаб примет решение о контрнаступлении в последний момент, - Данилов

Данилов прокомментировал "утечку" секретных документов Пентагона и сообщение СМИ о том, что Украине пришлось изменить некоторые военные планы после этого.

"Спецслужбы должны быть бдительнее, когда речь идет о секретных документах", - сказал он.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - подчеркнул Данилов.

Напомним, в конце прошлой недели издание The New York Times сообщило, что Пентагон расследует возможную утечку секретной информации о состоянии украинской армии и планах США и НАТО по поддержке Украины.

Позднее издание CNN заявило, что Украина изменила некоторые военные планы из-за "утечки" документов.

Следует отметить, что Минобороны Украины отмечает, что о контрнаступлении ВСУ официально могут говорить только президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.