Генштаб опроверг публикацию Bild о полном захвате Покровска и "законченном бое"

По словам спикера, позиция украинского командования остается постоянной.

"Ситуация в Покровске крайне сложная. Но Силы обороны Украины и в дальнейшем удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений для ликвидации очагов врага", - рассказал он.

Ковалев отметил, что как в районе Покровска, так и Мирнограда украинские воины проводят мероприятия для налаживания логистики и блокируют попытки российских войск накапливать штурмовые группы и продвигаться в обход населенных пунктов.

Что предшествовало

3 декабря военный обозреватель и журналист Юлиан Рёпке в материале для Bild написал, что Покровск якобы перешел под контроль российских войск.

По мнению журналиста, захваченный город может стать плацдармом для дальнейшего наступления на Днепропетровскую область. Рёпке также написал, что, "взятие Покровска свидетельствует о неспособности ВСУ остановить российское наступление, а лишь могут его замедлять".