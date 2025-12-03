Генштаб опроверг публикацию Bild о полном захвате Покровска и "законченном бое"

Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию в Покровске. Информация немецкого издания Bild о полном захвате города российскими войсками и "законченном бое" не соответствует действительности.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев.
По словам спикера, позиция украинского командования остается постоянной.
"Ситуация в Покровске крайне сложная. Но Силы обороны Украины и в дальнейшем удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений для ликвидации очагов врага", - рассказал он.
Ковалев отметил, что как в районе Покровска, так и Мирнограда украинские воины проводят мероприятия для налаживания логистики и блокируют попытки российских войск накапливать штурмовые группы и продвигаться в обход населенных пунктов.
3 декабря военный обозреватель и журналист Юлиан Рёпке в материале для Bild написал, что Покровск якобы перешел под контроль российских войск.
По мнению журналиста, захваченный город может стать плацдармом для дальнейшего наступления на Днепропетровскую область. Рёпке также написал, что, "взятие Покровска свидетельствует о неспособности ВСУ остановить российское наступление, а лишь могут его замедлять".
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать позиции в Покровске Донецкой области.
Вчера спикер Генштаба Ковалев рассказал в комментарии РБК-Украина, как россияне воспользовавшись густым туманом пытались установить флаг в Покровске для пропагандистского сюжета. После этого они сбежали.
По данным утренней сводки Генштаба, за прошедшие сутки, 2 декабря, на Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Покровск, Котлино и других.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные в течение последней недели активно уничтожали россиян в Покровске. От врага зачищено более трети города.