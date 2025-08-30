Генштаб опроверг "массовый перевод" из ПВО в пехоту: что на самом деле происходит

Ковалев пояснил, что для качественного доукомплектования воинских частей, требующих восстановления боеспособности, военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, чьи военно-учетные специальности не являются критически важными для боевой готовности их частей, переназначены на другие должности в соответствии с их военно-учетными специальностями.

В то же время, это не касается профессиональных специалистов противовоздушной обороны, которые обеспечивают защиту украинского неба.

Зато, как он отметил, все узкопрофильные специалисты противовоздушной обороны, а именно те, которые проходят службу на должностях высокотехнологичных специальностей, специалистов автоматизированных систем управления, вычислительной техники, специалистов БпЛА, дронов-перехватчиков и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники, полученных от стран партнеров, остаются на своих должностях и продолжают выполнять задачи по назначению.

Представитель Генштаба отметил, что одновременно с этим, для усиления противовоздушной обороны продолжается формирование новых подразделений, к которым привлекаются военнослужащие, прошедшие соответствующую переподготовку и получившие необходимые навыки для работы с современными системами ПВО.

То есть наоборот, сейчас часто наблюдается процесс перевода из так называемых пехотных должностей "стрелков" на должности "пилотов БПЛА/дронов перехватчиков", а это, в свою очередь, позволит эффективнее защищать небо Украины и прикрывать украинские города.