Генштаб о ситуации на фронте: ВСУ отбили сегодня уже 20 атак на Покровском направлении

По состоянию на 16:00, 6 декабря, на фронте в течение дня произошло 77 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Клюсы, Галагановка Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодезного.

На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Песчаное и Колесниковка, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Твердохлебово, Заречное и в направлениях Новосергиевки, Нового Мира и Ставок. Три боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону населенных пунктов Степановка и Бересток. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в направлениях Нового Шахового, Новопавловки и в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 20 атак противника, один бой еще продолжается.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Вороное, Рыбное и в направлении Даниловки. Наши воины отбили пять вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении состоялось семь боевых столкновений в направлении Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях - без особых изменений.