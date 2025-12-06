Генштаб о ситуации на фронте: ВСУ отбили сегодня уже 20 атак на Покровском направлении
По состоянию на 16:00, 6 декабря, на фронте в течение дня произошло 77 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Клюсы, Галагановка Черниговской области.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодезного.
На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Песчаное и Колесниковка, одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Твердохлебово, Заречное и в направлениях Новосергиевки, Нового Мира и Ставок. Три боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки, еще одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении агрессор наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону населенных пунктов Степановка и Бересток. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в направлениях Нового Шахового, Новопавловки и в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 20 атак противника, один бой еще продолжается.
На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Вороное, Рыбное и в направлении Даниловки. Наши воины отбили пять вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются.
На Гуляйпольском направлении состоялось семь боевых столкновений в направлении Гуляйполя.
На Ореховском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе Степного.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
На остальных направлениях - без особых изменений.
Потери россиян на фронте
Напомним, что за последние сутки, с 5 на 6 декабря, россияне потеряли в боях против Украины еще 1180 своих солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему, 487 дронов и 130 единиц автотехники противника.
Также стоит добавить, что потери армии РФ с начала полномасштабной войны достигли уже почти 1,2 млн человек.