Минус почти 1200 оккупантов: Генштаб поделился свежей статистикой по потерям врага
За время полномасштабной войны Украина продолжает фиксировать масштабные потери армии РФ. Обновленные данные на утро 6 декабря свидетельствуют о росте утрат практически во всех видах военной техники и вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал обновленную статистику за период с 24 февраля 2022 года по 6 декабря 2025 года.
По подсчетам, суммарные ориентировочные утраты российской армии остаются значительными и продолжают расти.
Личный состав та авиатехника
По данным штаба, потери личного состава достигли около 1 179 790 человек, за сутки увеличившись на 1180. Также зафиксированы утраты авиации: 431 самолет, 347 вертолетов, а также 87387 беспилотников оперативно-тактического уровня. За последние сутки количество БПЛА выросло на 487 единиц.
Бронетехника и артиллерия
Общие потери российских танков составляют 11 398 единиц, плюс 2 за последние сутки. Количество уничтоженных боевых бронированных машин достигло 23 688.
По артиллерийским системам зафиксировано 34 874 утраты, прирост — 31. Также уничтожено 1560 систем РСЗВ и 1253 средства ПВО.
Ракетное вооружение и морская техника
Количество ликвидированных крылатых ракет составляет 4024, а среди морских целей перечислены 28 кораблей и катеров, а также 1 подводная лодка.
Автотранспорт и спецсредства
Потери автомобильной техники и автоцистерн выросли до 69 037 единиц, увеличение за сутки — 130. Специальной техники уничтожено 4015, плюс 1.
Напоминаем, что позиция Будапешта усилила давление на процессы внутри ЕС, где продолжаются дискуссии о согласовании механизма применения замороженных российских активов и формата финансирования помощи Украине.
Отметим, что переговоры Украины и США по продвижению мирного плана продолжаются в ускоренном режиме и могут продлиться за пределами обычного рабочего графика, демонстрируя интенсивность политических обсуждений.