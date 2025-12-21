Генштаб о ситуации на фронте: ВСУ за сегодня отбили 15 атак РФ на Покровском направлении

По состоянию на 16:00, 21 декабря, на фронте произошло 93 боевых столкновения. Самым горячим снова стало Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады населенных пунктов Волфино, Рыжевка, Бояро-Лежачи Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня состоялось одна вражеская атака. Кроме того, враг совершил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 12 боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Двуречанское и в сторону Избицкого и Обуховки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении украинские воины отражали шесть атак врага в направлениях Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки, четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка, Степное, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении с начала суток противник трижды атаковал вблизи Ямполя и Северска.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Миньковка и Веролюбовка.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 14 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Константиновка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Степановки. Еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Нового Шахового и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 15 атак.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 10 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Александроград, Январское, Сосновка, Привольное, Рыбное, Первомайское и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово и Ивановка. Еще один бой продолжается.

На Гуляйпольском направлении агрессор шесть раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районе Гуляйполя, два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отражали пять атак противника в районах Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки. Одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.