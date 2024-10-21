Потери РФ в Украине превысили 680 тысяч военных, - Генштаб

На 21 октября потери российских войск составили 1710 военных. С начала вторжения в Украину РФ не досчиталась больше 680 тысяч солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

С начала суток 20 октября на фронте произошло 167 боевых столкновений. Российские захватчики больше всего давили на двух направлениях в Донецкой области.

Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ имели успех севернее Суджи Курской области. Вместе с тем российские оккупанты продвинулись вблизи Торецка и Селидово Донецкой области.

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