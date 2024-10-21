Потери РФ в Украине превысили 680 тысяч военных, - Генштаб
Фото: названы потери РФ в Украине на 21 октября (Getty Images)
На 21 октября потери российских войск составили 1710 военных. С начала вторжения в Украину РФ не досчиталась больше 680 тысяч солдат.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 680230 (+1710) человек ликвидировано;
- танков - 9071 (+24) ед.;
- боевых бронированных машин - 18175 (+64) ед.;
- артиллерийских систем - 19589 (+24) ед;
- РСЗО - 1232 ед.;
- средства ПВО - 979 (+1) ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17333 (+46) ед.;
- крылатые ракеты - 2624 ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 27034 (+47) ед.;
- специальная техника - 3479 (+3) ед.
Ситуация на фронте
С начала суток 20 октября на фронте произошло 167 боевых столкновений. Российские захватчики больше всего давили на двух направлениях в Донецкой области.
Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ имели успех севернее Суджи Курской области. Вместе с тем российские оккупанты продвинулись вблизи Торецка и Селидово Донецкой области.
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