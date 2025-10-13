Генштаб обновил карты боев: самые ожесточенные - на трех направлениях

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 149 боев. Больше всего штурмов отбито на Покровском направлении, также враг давил на Александровском и Южно-Слобожанском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По данным военных, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 215 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 5436 обстрелов, из них 83 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5256 дронов-камикадзе.

Под авиационные удары попали районы населенных пунктов Харьков, Юрьевка (Днепропетровская область), Константиновка, Николаевка, Северск (Донецкая область), Магдалиновка, Новоандреевка (Запорожская область) и Николаевка (Херсонская область).

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по десяти районах сосредоточения личного состава и техники противника, нанося врагу ощутимые потери.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес восемь авиационных ударов, в общем сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 174 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боевых столкновения в районах Волчанска, Нововасильевки, Каменки, Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки и Колодязного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Мирное, Зеленый Гай и Шандриголово.

На Славянском направлении в течение минувших суток враг совершил три атаки на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения - захватчики пытались наступать в направлении Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Никаноровка, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Сосновка, Январское, Вороное, Степное, Вербовое, Алексеевка и Новогригорьевка.

На Ореховском направлении враг совершил четыре штурма в районе Степного и в сторону Степногорска и Приморского.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.