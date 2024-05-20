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Литвиненко: ситуация на фронте не катастрофическая, но есть нюанс

Понедельник 20 мая 2024 14:24
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Литвиненко: ситуация на фронте не катастрофическая, но есть нюанс Фото: Александр Литвиненко, секретарь Совета национальной безопасности Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация на фронте сложная, но не катастрофическая. Россия пытается создать серую зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко в видеообращении к участникам Форума региона Балтийского моря "НАТО 2024 и Арктическая Европа".

Как рассказал Литвиненко, Силы обороны продолжают бои за населенные пункты в Донецкой, а также Запорожской областях. В то же время хуже то, что враг направляет свои воздушные удары против объектов критической инфраструктуры, которые обеспечивают крупные индустриальные города Востока и Юга Украины.

"Путин (Владимир Путин, - ред.) реализует свою угрозу по созданию серой зоны", - добавил секретарь СНБО.

По его словам, враг использует так называемую стратегию провоцирования миграционного кризиса, поскольку в результате обстрелов умирают и страдают не только военные, но и дети, женщины и пожилые люди.

Россия пытается изменить мировой порядок

Литвиненко добавил, что Россия нацелена не только на полную оккупацию Украины, но и на изменение мирового порядка.

"Место права должна занять сила, место прав человека - произвол, демократию должен заместить авторитаризм. А главное вместо свободы должно прийти рабство", - добавил он.

Секретарь СНБО отметил, что враг понимает только язык силы, в связи с чем Запад должен быть сильнее и готовым применить эту силу.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 19 апреля, на фронте произошло 140 боевых столкновений. Враг 4056 раз обстрелял позиции наших войск и мирные населенные пункты.

Также добавим, что последние недели россияне активизировали боевые действия на Харьковском направлении. Сначала враг пытался прорвать линию обороны наших воинов, а затем растянуть линию активных боевых действий в сторону Донецкой области.

Как отметил президент Владимир Зеленский, россияне не могут осуществить задачу, которая была причиной активизации наступления на Харьковскую область.

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