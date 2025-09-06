Более 120 боев за сутки: в Генштабе ВСУ рассказали, где больше всего свирепствует враг
С начала суток 5 версеня на фронте произошло 122 боевых столкновения. Больше всего - на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Атаки российской армии
Российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 79 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, привлекли 1 970 дронов-камикадзе и осуществили 3 565 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отбили 5 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых бомб, а также совершил 169 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении военные РФ 5 раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Волчанска.
На Купянском направлении враг наступал в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Колесниковка. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак.
На Лиманском направлении российские войска 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Андреевка, Дружелюбовка, Колодязи, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголово.
На Северском направлении подразделения ВСУ отбили 12 штурмовых действий войск противника, который пытался продвинуться вблизи Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Федоровки, Выемки и в направлении Дибровы.
Две вражеские атаки отбили защитники в районе Ступочек на Краматорском направлении.
На Торецком направлении россияне 11 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Силы обороны остановили все вражеские атаки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоэкономичное, Маяк, Рубежное, Сухой Яр, Шевченко, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филиала и Новопавловки.
"По предварительным данным, 5 сентября на этом направлении было обезврежено 132 оккупанта, из них 80 - безвозвратно", - говорится в сообщении Генштаба.
Также украинские воины уничтожили девять автомобилей, 19 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы специальной техники; поврежден один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и две вражеские пушки.
На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Поддубное, Александроград, Воскресенка, Темировка, Шевченко, Малиевка, Камышеваха.
На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Новоадриевка.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов. Львов подвергся удару неуправляемыми авиационными ракетами.
Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что в течение суток 4 сентября российские войска незначительно продвинулись на севере Сумской области, но ВСУ прошли вперед на ключевых Купянском и Покровском направлениях.
Российским войскам не удалось захватить Красный Лиман (к северо-востоку от Покровска). Они наносят удары по украинским наземным линиям связи и имеют проблемы с логистикой, что заставляет их использовать отдельных солдат для доставки боеприпасов на передовые позиции.
Недавно стало известно, что украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов поселок Новоэкономичное. Он расположен под Покровском.
Но российское военное командование поставило новую задачу перед оккупантами - захватить сразу три города Донецкой области в течение осени. Речь о Покровске, Мирнограде и Доброполье.