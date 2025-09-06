Более 120 боев за сутки: в Генштабе ВСУ рассказали, где больше всего свирепствует враг

С начала суток 5 версеня на фронте произошло 122 боевых столкновения. Больше всего - на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ .

Атаки российской армии

Российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 79 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли 1 970 дронов-камикадзе и осуществили 3 565 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отбили 5 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых бомб, а также совершил 169 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении военные РФ 5 раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Волчанска.

На Купянском направлении враг наступал в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Колесниковка. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак.

На Лиманском направлении российские войска 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Андреевка, Дружелюбовка, Колодязи, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголово.

На Северском направлении подразделения ВСУ отбили 12 штурмовых действий войск противника, который пытался продвинуться вблизи Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Федоровки, Выемки и в направлении Дибровы.

Две вражеские атаки отбили защитники в районе Ступочек на Краматорском направлении.

На Торецком направлении россияне 11 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоэкономичное, Маяк, Рубежное, Сухой Яр, Шевченко, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филиала и Новопавловки.

"По предварительным данным, 5 сентября на этом направлении было обезврежено 132 оккупанта, из них 80 - безвозвратно", - говорится в сообщении Генштаба.

Также украинские воины уничтожили девять автомобилей, 19 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы специальной техники; поврежден один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и две вражеские пушки.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Поддубное, Александроград, Воскресенка, Темировка, Шевченко, Малиевка, Камышеваха.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Новоадриевка.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов. Львов подвергся удару неуправляемыми авиационными ракетами.