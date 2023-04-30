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Генштаб РФ хочет взять под контроль российские ЧВК, - Буданов

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Киев, Воскресенье 30 апреля 2023 13:38
Генштаб РФ хочет взять под контроль российские ЧВК, - Буданов Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Между российскими военизированными формированиями нет единства. Поэтому Генштаб РФ хочет взять под контроль частные военные компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова в интервью американскому телеканалу PBS.

"Россияне стремятся создать определенную главную организацию, которая будет руководить и командовать всеми этими парамилиарными формированиями, потому что, очевидно, сейчас среди них нет единства", - отметил он.

Буданов заявил, что Россия способна ежемесячно мобилизовать от 20 до 22 тысяч солдат.

При этом руководитель военной разведки подчеркнул, что у Украины достаточно собственных сил и средств, чтобы найти российских преступников, которые убивали или издевались над гражданами.

"Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира", - сказал главный разведчик.

На вопрос о том, не слишком ли оптимистичны прогнозы о распаде России, Буданов ответил коротко: "Могу сказать только одно - время покажет. Я остаюсь на своей позиции".

Напомним, Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что Украина подходит к решающей битве, однако ее детали являются тайной.

Также он отметил, что Россия накапливает ракеты для срыва наступления Украины.

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