Россия накапливает ракеты для срыва наступления Украины, - Буданов

Россия продолжает производить и накапливать ракеты. Однако враг может использовать их не для ударов по гражданским объектам, а для срыва контрнаступления Украины.

"Россия за это время тоже производит новые ракеты. Она аккумулирует их для срыва нашей наступательной операции. Они на это надеются. И большая часть этих ракет будет применена во время активных боевых действий. Но вместе с тем они наращивают свой потенциал", - сказал он.

Буданов подтвердил, что россияне работают, чтобы увеличить объемы производства ракет. Украинской разведке известно, сколько РФ производит ракет в месяц, но Буданов не раскрыл детали. По его словам, эти объемы для врага недостаточны по масштабам их атак.

"Возвратимся в историю. Первый ракетный удар - в залпе было около 120 ракет. Удары пошли по понедельникам, помните, это уже даже как мем было? Потом постоянно количество ракет в залпе уменьшалось, интенсивность держали. Потом стали наращивать промежуток. Потом стали еще увеличивать промежуток и еще уменьшать количество ракет. И так они подошли почти к нулям", - объяснил руководитель ГУР.

Буданов отметил, что Россия опустошила свой запас ракет, однако своей цели так и не достигла.

"Когда они подошли фактически к нулям, они были вынуждены остановиться. Это, кстати, один из аспектов, который неофициально - официально предъявили господину Суровикину - что он привел ракетный арсенал Российской Федерации к нулям, когда его снимали", - добавил разведчик.

Руководитель разведки считает, что россияне не будут хранить ракеты до осени, а использовать их для ударов по военным, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия летом намерена начать серийное производство ракет Х-50, чтобы осенью возобновить ракетные атаки.

Однако в Воздушных силах ВСУ отметили, что РФ до осени не удастся накопить даже треть своего бывшего запаса ракет.

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