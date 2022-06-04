ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Генштаб розповів, чи створює Росія ударні групи для наступу на півночі Україні

Новость на русском →
Україна, Субота 04 червня 2022 18:37
Генштаб розповів, чи створює Росія ударні групи для наступу на півночі Україні Фото: чи готується до наступу на півночі України (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Ситуація на північному кордоні України з Росією та Білоруссю залишається без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденне зведення Генерального штабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилась без змін.
На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено", - розповіли військові.

Зазначимо, що ударні групи готуються перед наступом. Відсутність таких угрупувань свідчить про те, що наразі в Росії немає намірів знову наступати на півночі України.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація про білоруську військову колону, яка наблизилася до кордону з Волинською областю.

Водночас, за даними українських військових, білоруська армія масово мінує території, які межують з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Російська Федерація Україна Війна Росії проти України Генштаб ВСУ
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні