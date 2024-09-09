Генштаб Польши учит граждан, как не поддаваться манипуляциям России

Генеральный штаб Польши обучает своих граждан, как не подвергаться манипуляциям Москвы. Соответствующие посты публикуются по понедельникам в соцсети Х.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio .

По словам Вероники Мильчарчик, работницы из отдела коммуникаций Генштаба, чем больше поляки знают об инструментах, которые использует враг, тем труднее ему будет ввести граждан Польши в заблуждение.

"Мы не хотим пугать, нам важно выстраивание иммунитета. Это сравнимо с приемом витаминов осенью, чтобы не заболеть зимой. Нам нужно предотвратить, а не лечить последствия", - подчеркнула она.

Как отмечается, польский Генштаб делает акцент на общественную контрразведку. Идея состоит в том, что каждый поляк может внести свой вклад в укрепление страны.

Информационная кампания против российской дезинформации проходит регулярно.