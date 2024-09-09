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Генштаб Польши учит граждан, как не поддаваться манипуляциям России

Понедельник 09 сентября 2024 07:48
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Генштаб Польши учит граждан, как не поддаваться манипуляциям России Фото: флаг Польши (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Генеральный штаб Польши обучает своих граждан, как не подвергаться манипуляциям Москвы. Соответствующие посты публикуются по понедельникам в соцсети Х.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

По словам Вероники Мильчарчик, работницы из отдела коммуникаций Генштаба, чем больше поляки знают об инструментах, которые использует враг, тем труднее ему будет ввести граждан Польши в заблуждение.

"Мы не хотим пугать, нам важно выстраивание иммунитета. Это сравнимо с приемом витаминов осенью, чтобы не заболеть зимой. Нам нужно предотвратить, а не лечить последствия", - подчеркнула она.

Как отмечается, польский Генштаб делает акцент на общественную контрразведку. Идея состоит в том, что каждый поляк может внести свой вклад в укрепление страны.

Информационная кампания против российской дезинформации проходит регулярно.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наша страна вместе с Польшей работают над механизмом, который бы позволил польским системам ПВО сбивать российские ракеты и дроны в украинском воздушном пространстве, которые выпущены в направлении польского государства.

На днях глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна могла бы сбивать ракеты РФ над Украиной только при одном условии - если есть угроза для атомных электростанций.

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