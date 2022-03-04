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Під Затокою українська ППО збила російський літак: пілота розшукують

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Затока, П'ятниця 04 березня 2022 10:28
Під Затокою українська ППО збила російський літак: пілота розшукують Фото: під Затокою українська ППО збила російський літак (navy.mil.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Поблизу курортної Затоки український підрозділ ППО збив російський літак, що атакував один з об'єктів інфраструктури. Пілот встиг катапультуватися, зараз його розшукують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ВМС ЗСУ.

"Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури. Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 3 березня, над Ірпенем був збитий російський літак Су-30.

Крім того, збройні сили України ліквідували ворожий літак поблизу Волновахи в Донецькій області - був збитий російський винищувач СУ-34.

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Затока Війна Росії проти України
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