Під Затокою українська ППО збила російський літак: пілота розшукують
Фото: під Затокою українська ППО збила російський літак (navy.mil.gov.ua)
Поблизу курортної Затоки український підрозділ ППО збив російський літак, що атакував один з об'єктів інфраструктури. Пілот встиг катапультуватися, зараз його розшукують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ВМС ЗСУ.
"Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури. Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 3 березня, над Ірпенем був збитий російський літак Су-30.
Крім того, збройні сили України ліквідували ворожий літак поблизу Волновахи в Донецькій області - був збитий російський винищувач СУ-34.
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