Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"

Украина подтвердила поражение завода "Электродеталь" в Брянской области, который изготавливает продукцию для военных нужд армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
"В рамках снижения возможностей оккупационной армии противника 29 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, во время ракетного удара осуществили пуск четырех изделий по ОАО "Карачевский завод "Электродеталь", - сообщили в Генштабе.
Известно, что дальность полета изделий - более 240 километров.
В то же время, в Военно-Морских силах заявили, что по "Электродетали" били "Нептунами".
"Ночью наш "Нептун" метко отработал по российскому Карачевскому заводу "Электродеталь". Минус еще одно звено в цепи обеспечения врага", - сказано в сообщении.
По данным ГШ, Карачевский завод "Электродеталь" производит различные электрические соединители для военных и общепромышленных применений, включая низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители.
Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях России.
"Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов", - добавили в ВСУ.
Сообщается, что после удара на заводе заявили о взрывах и пожаре на территории объекта.
"Результаты поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подытожили в Генштабе.
Фото: в Военно-морских силах добавили, что будут уничтожать военную машину Кремля (t.me/ukrainian_navy)
Напомним, в ночь на 29 сентября был атакован Карачевский завод "Электродеталь". После удара на территории завода прогремели взрывы, в результате которых вспыхнул пожар.
В "Центре противодействия дезинформации" объяснили, чем был важен удар по заводу "Электродеталь" в Брянской области.