Генштаб подтвердил удар по Рязанскому НПЗ и складу боеприпасов на Белгородщине

Удар по Рязанскому НПЗ

Так, сегодня ночью подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по стратегическому объекту противника - нефтеперерабатывающему заводу "Рязанский". По информации Генштаба, зафиксированы взрывы в районе цели и масштабный пожар на территории предприятия.

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших в центральной части России и принадлежит компании "Роснефть". Мощности завода позволяют перерабатывать более 17 млн тонн нефти в год и играют ключевую роль в обеспечении горючим военных формирований РФ.

Вывод части производственных мощностей из строя снижает возможности российской армии в ведении боевых действий.

Уничтожен склад боеприпасов в Белгородской области

Этой же ночью украинские ударные беспилотники поразили склад боеприпасов врага в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. По имеющейся информации, цель уничтожена, наблюдались детонации и взрывы боеприпасов.

"Реализация мероприятий, направленных на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, продолжается", - отметили в Генштабе.