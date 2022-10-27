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Беларусь готовится к эскалации, формируя необходимость войны против Украины и НАТО

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Беларусь, Четверг 27 октября 2022 12:29
Беларусь готовится к эскалации, формируя необходимость войны против Украины и НАТО Фото: Беларусь готовится к эскалации (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Беларусь, судя по действиям вооруженных сил, в том числе РФ, готовится к эскалации. Руководство беларусского режима пытается выработать у населения необходимость действий против Украины на предупреждение на фоне постоянных заявлений о нежелании нападать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Деятельность российских и белорусских вооруженных сил указывает на системную подготовку к эскалации. Так, по имеющейся информации, офицеры вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей Гроднецкой, Брестской и Гомельской областей Беларуси", - сказал он.

По его словам, в целом планируется оценить готовность западного региона к приведению в боевую готовность под видом тренировок.

"Военные маневры сочетаются с публичными сигналами властей Беларуси об отсутствии намерений нападать на Украину. Но постоянные встречи военно-политического руководства Беларуси с представителями трудовых коллективов формируют образ врага с необходимостью проведения упреждающих действий против Украины и НАТО", - добавил Громов.

Как сообщалось, Беларусь проводит учения уже несколько месяцев подряд для того, чтобы якобы показать видимость активных действий и участия в войне в Украине. Также таким образом беларусский режим отвлекает военных от ситуации в Украине и мире.

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