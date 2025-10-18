Генштаб обнародовал отчет за сутки: на Покровском направлении состоялось почти 40 боев

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли к ударам 2734 дроны-камикадзе и осуществили 3836 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили три штурмовых действия оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 28 управляемых авиабомб, а также совершил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе населенного пункта Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Песчаного. Шесть из восьми атак отбили украинские воины, продолжается еще два боестолкновения.

На Лиманском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир и Заречное.

Семь вражеских штурмов отбили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и Выемка. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник дважды безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении девять раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра, украинские защитники отбили все атаки врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 39 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка. В пяти локациях бои не утихают до сих пор.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 83 оккупанта, из них 50 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, десять БпЛА, антенну управления и пункт управления БпЛА; также поражено семь укрытий для личного состава и два пункта управления БпЛА врага", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении агрессор 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сосновка, Вороное, Новониколаевка, Новогригорьевка и Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг дважды наступал в районе населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.