Генштаб обновил потери россиян за сутки: враг стремительно теряет солдат, дроны и арту

Фото: ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери армии врага (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне за сутки на фронте, с 24 по 25 октября, потеряли 910 солдат, до 400 дронов и 15 артиллерийских систем. Также оккупанты теряют значительные ресурсы в автотехнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 135 990 (+910) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 287 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 459 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 33 987 (+15) ед;
  • РСЗО - 1 526 ед;
  • средства ПВО - 1 230 ед.
  • самолетов - 428 ед;
  • вертолетов - 346 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 74 185 (+359) ед;
  • крылатых ракет - 3 880 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 65 436 (+80) ед;
  • специальной техники - 3 981 ед.

Фото: россияне потеряли 359 дронов в сутки (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, по состоянию на вечер 24 октября на фронте за сутки произошло почти 121 боевое столкновение - самым горячим снова было Покровское направление.

Как сообщалось, оккупанты активно продвигают на ВОТ спутниковые комплекты "русский мир", заменяя украинское оборудование. Таким образом они навязывают местным жителям доступ исключительно к пропагандистскому телевидению РФ.

