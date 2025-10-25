Генштаб обновил потери россиян за сутки: враг стремительно теряет солдат, дроны и арту

Напомним, по состоянию на вечер 24 октября на фронте за сутки произошло почти 121 боевое столкновение - самым горячим снова было Покровское направление.

Как сообщалось, оккупанты активно продвигают на ВОТ спутниковые комплекты "русский мир", заменяя украинское оборудование. Таким образом они навязывают местным жителям доступ исключительно к пропагандистскому телевидению РФ.