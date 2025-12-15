Генштаб обновил потери РФ за сутки: минус почти тысяча солдат, 653 дрона и 64 артсистемы

Ситуация на фронте

Как сообщал Генштаб, по состоянию на 22:00 14 декабря произошло 148 боевых столкновений.

Россия нанесла 42 авиационных удара, сбросив 103 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 4003 дроны-камикадзе и осуществили 3703 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Также Генштаб сообщал, что в ночь на 14 декабря Силы обороны поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу в Урюпинске и ряд объектов врага на временно оккупированных территориях Украины.

До этого, 12 декабря, Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ. Также были нанесены удары по складу боеприпасов и местам сосредоточения оккупантов в Донецкой области.