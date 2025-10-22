ВСУ попали в пять районов скопления врага: Генштаб о ситуации на фронте за сутки

По уточненным данным, российские войска нанесли два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и 148 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, противник совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 89 - из реактивных систем залпового огня, и использовал 4488 дронов-камикадзе.

Россияне нанесли авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Харьков Харьковской области; Лиман, Константиновка Донецкой области; Александровка, Малиновка Днепропетровской области; Ровнополье, Сладкое, Запорожье Запорожской области; Херсон Херсонской области.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку захватнических войск. Также враг нанес 8 авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиабомбу, и совершил 160 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших воинов вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Строевки, Каменки, Западного и в сторону Бологовки и Колодязного.

На Купянском направлении вчера состоялось девять вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Зеленого Гая, Новой Кругляковки и в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг провел 17 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Карповка, Среднее, Колодязи, Дерилово, Мирное и Новоселовка.

На Славянском направлении враг совершил пять попыток идти вперед в районах Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Сухецкое, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Николаевка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Котляровка, Ореховое и Дачное.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 11 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Филиал, Вербово, Новогригорьевка и Новониколаевка.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении захватчики пять раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах Каменского, Степного и в сторону Степногорска и Малой Токмачки.

За прошедшие сутки на Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.