Генштаб обновил карты боев: самые ожесточенные - на трех направлениях

По данным Генштаба, враг нанес два ракетных удара 44 ракетами, 75 авиационных ударов и сбросил 125 управляемых авиационных бомб. Также было зафиксировано 5 875 атак дронами-камикадзе и 5 709 артиллерийских обстрелов, среди которых 98 - из реактивных систем залпового огня.

Под авиационные удары попали районы населенных пунктов Старая Гута (Сумская область), Орехов, Новоукраинка, Красная Криница (Запорожская область) и Приднепровское (Херсонская область).

В ответ ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили:

9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;

2 вражеских средства ракетных войск и артиллерии;

6 пунктов управления;

2 склада горюче-смазочных материалов оккупантов.

Какова ситуация на направлениях фронта:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиационных бомб, и осуществил 252 обстрела, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз тщетно пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Синельниково, Волчанск, Хатнее, Амбарное, Западное и в направлении Колодязного.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Купянска.

На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Диброва, Заречное, Торское и в сторону Ямполя.

На Северском направлении наши войска отбили пять атак противника в районах Серебрянки, Выемки, Григорьевки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак, в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг шесть раз атаковал украинские подразделения защитников в районах Александро-Калинового, Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Ореховое, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Новопавловка, Муравка, Новоукраинка, Уют, Котлино, Удачное, Лысовка, Дачное.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 35 атак захватчиков в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское, Темировка, Зеленое Поле, Толстой, Лесное, Ольговское и в направлении населенных пунктов Камышеваха, Филиал.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.