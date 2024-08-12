За минувшие сутки более 120 боев, самая горячая ситуация на четырех направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 124 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупационными войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Агрессор совершил 4673 обстрела, в том числе 129 - с применением реактивных систем залпового огня. Враг также нанес 65 авиаударов и пять ракетных ударов по украинским позициям и населенным пунктам, использовав 18 ракет.
Авиаудары были нанесены в районах населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Однако украинские войска продолжают эффективно противостоять агрессии.
За минувшие сутки украинская авиация и ракетные войска нанесли девять ударов по вражеским целям, поразили два пункта управления, три артиллерийские системы, склад боеприпасов и три важных объекта оккупантов.
Ситуация на фронте
Наибольшее количество столкновений произошло на Купянском, Лиманском, Краматорском и Покровском направлениях.
На Харьковском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, на Купянском - десять атак, на Лиманском - 21 штурмовое действие врага. Силы обороны Украины успешно отражали штурмовые действия возле ключевых населенных пунктов на этих направлениях.
Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Противник продолжает сохранять военное присутствие на границе с Черниговской и Сумской областями, активно применяя авиацию и осуществляя обстрелы приграничных населенных пунктов.
Украинские военные продолжают истощать наступательный потенциал врага, нанося ему значительные потери вдоль всей линии фронта и в тылу.
Потери россиян
За минувшие сутки российские захватчики потеряли 1080 человек, три танка, пять боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, три РСЗО, одно средство ПВО, 73 дрона, одну крылатую ракету, 66 автомобилей и одну единицу спецтехники.
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