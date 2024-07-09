Генсек и глава Генассамблеи ООН прокомментировали ракетный обстрел Украины

Отмечается, что генсек ООН решительно осуждает ракетный обстрел Российской Федерацией жилых домов и гражданской инфраструктуры по всей Украине, в частности в городах Киев, Кривой Рог, Днепр и Покровск. Сообщается, что в результате обстрела погибли десятки мирных жителей, в том числе дети, и еще более 150 получили ранения.

Генсек ООН подчеркнул, что особенно шокируют ракетные удары по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве, "которая является крупнейшим педиатрическим учреждением в Украине", и по еще одному медицинскому учреждению в Днепровском районе столицы.

"Направление ударов по мирным жителям и гражданским объектам запрещено международным гуманитарным правом. Такие атаки неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь ООН выражает глубокие соболезнования семьям всех пострадавших и желает скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении.

Осудил ракетные удары по Украине также председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис.

На своей странице в соцсети Х он решительным образом осудил разрушительную российскую атаку на больницу "Охматдет" в Киеве.

"Я глубоко опечален этой трагедией. Мое сердце с жертвами и их семьями", - написал Фрэнсис.

Руководитель Генассамблеи ООН сообщил, что недавно посетил Украину, где "был свидетелем стойкости и мужества украинского народа перед лицом российской агрессии".

"Это бессовестное нападение на гражданское население, особенно на детей, является грубым нарушением международного права и принципов Устава ООН. Все гражданские лица должны быть защищены", - добавил он.