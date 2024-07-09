Генсек та очільник Генасамблеї ООН прокоментували ракетний обстріл України

Зазначається, що генсек ООН рішуче засуджує ракетний обстріл Російською Федерацією житлових будинків та цивільної інфраструктури по всій Україні, зокрема в містах Київ, Кривий Ріг, Дніпро і Покровськ. Повідомляється, що внаслідок обстрілу загинули десятки мирних жителів, зокрема діти, та ще понад 150 отримали поранення.

Генсек ООН наголосив, що особливо шокують ракетні удари по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві, "яка є найбільшим педіатричним закладом в Україні", та по ще одному медичному закладу у Дніпровському районі столиці.

"Спрямування ударів по мирним жителям та цивільним об'єктам заборонено міжнародним гуманітарним правом. Такі атаки є неприйнятними і мають бути негайно припинені. Генеральний секретар ООН висловлює глибокі співчуття сім'ям усіх постраждалих і бажає якнайшвидшого одужання пораненим", - йдеться у заяві.

Засудив ракетні удари по Україні також голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс.

На своїй сторінці у соцмережі Х він найрішучішим чином засудив руйнівну російську атаку на лікарню "Охматдит" у Києві.

"Я глибоко засмучений цією трагедією. Моє серце з жертвами та їхніми сім'ями", - написав Френсіс.

Очільник Генасамблеї ООН повідомив, що нещодавно відвідав Україну, де "був свідком стійкості та мужності українського народу перед обличчям російської агресії".

"Цей безсовісний напад на цивільне населення, особливо на дітей, є грубим порушенням міжнародного права та принципів Статуту ООН. Усі цивільні особи повинні бути захищені", - додав він.