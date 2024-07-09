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Генсек НАТО отреагировал на ракетную атаку россиян по Украине

Вторник 09 июля 2024 01:22
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Генсек НАТО отреагировал на ракетную атаку россиян по Украине Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Генеральный секретарь Североатлантического союза (НАТО) Йенс Столтенберг осудил масштабный ракетный удар россиян по городам Украины утром 8 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны США.

Перед встречей с министром обороны США Ллойдом Остином, глава Альянса отметил, что Россия продолжает свою жестокую войну в Украине.

"Только сегодня мы стали свидетелями ужасных ракетных атак на украинские города, в которых погибли невинные гражданские лица, в том числе дети. Я осуждаю эти ужасные атаки. Во время саммита мы примем решение о дальнейшем усилении нашей поддержки Украины. Россия должна понять, что она не может нас "переждать". Они должны сесть за стол переговоров и принять решение, в котором Украина будет преобладать как суверенное независимое государство", - отметил Столтенберг.

Глава Альянса также поблагодарил Остина за вклад в укрепление НАТО и транстлантического партнерства, в частности - за лидерство в Контактной группе по поддержке Украины с участием более 50 государств.

"Формат Рамштайна был чрезвычайно важным. Он действительно изменил ситуацию и позволил нам всем предоставить беспрецедентную поддержку Украине. Этого бы не произошло без вашего сильного лидерства в вопросе поддержки Украины", - добавил генсек НАТО.

По его словам, события в Украине демонстрируют, что вопрос безопасности выходит далеко за пределы региона и является глобальной проблемой. С учетом этого факта, во время саммита НАТО, который начинается завтра в Вашингтоне, также будут присутствовать лидеры азиатско-тихоокеанских партнеров - Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

"Это позволит рассмотреть пути реагирования на поддержку, которую Кремль получает от Ирана, Северной Кореи, Китая в его незаконной агрессивной войне против Украины", - добавил Столтенберг.

Вашингтонский саммит НАТО 2024

9 - 11 июля в Вашингтоне пройдет очередной саммит НАТО. Одной из ключевых тем встречи 32 лидеров государств-членов Альянса станет поддержка Украины.

На саммите могут принять решение об усилении украинской ПВО, а также обсудить будущее членство страны в НАТО.

Также участники встречи намерены согласовать масштабный пакет помощи для Украины.

Вашингтонский саммит НАТО 2024

9 - 11 июля в Вашингтоне пройдет очередной саммит Североатлантического альянса (НАТО). Одной из ключевых тем встречи 32 лидеров государств-членов станет поддержка Украины.

На саммите могут принять решение об усилении украинской ПВО, а также обсудить будущее членство страны в НАТО.

Также участники встречи намерены согласовать масштабный пакет помощи для Украины.

Масштабный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля Россия нанесла масштабный ракетный удар по Украине.

Агрессор выпустил 40 ракет с нескольких направлений. В результате обстрела разрушения и жертвы были зафиксированы в Киеве, Днепре, Кривом Роге, а также в Славянске и Краматорске Донецкой области.

Так, в Киеве одна из ракет разрушила корпус детской больницы "Охматдет". В результате атаки погибли и пострадали десятки людей.

Более подробно о последствиях обстрела 8 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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НАТО Йенс Столтенберг
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