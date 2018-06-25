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У довідці ФСВП Росії Сенцов фігурує як громадянин України, - адвокат

НовиниПолітика    25.06.2018 - 04:53
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/Inforos.ru)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/Inforos.ru)

В Росії неодноразово стверджували, що Олег Сенцов на момент засудження був громадянином РФ

У довідці, виданій Федеральною службою виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому округу консульству України в Єкатеринбурзі, політв'язень Олег Сенцов названий громадянином України. Про це свідчить копія довідки, опублікована адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе у Facebook.

"Засуджений Сенцов О. Г. - громадянин Республіки Україна. Прибув етапом 09.10. 2017 р. В особовій справі паспорт ЄС 477125 виданий 12 листопада 1997 р.", - йдеться в довідці, виданій 10 жовтня 2017 року.

Зазначимо, в Росії неодноразово стверджували, що кримчанин Олег Сенцов на момент засудження був громадянином Російської Федерації.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд у понеділок, 25 червня, подасть офіційне прохання до президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, якого утримують у російській колонії.

 

Сенцов ніколи не буде просити про помилування у Путіна, - адвокат Кремль: складнощі з обміном Сенцова пов'язані з тим, що він засуджений за тяжкою статтею
Теги публікації: ФСИН, Олег Сенцов, граждане Украины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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