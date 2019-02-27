Генсек ОПЕК пропонує Трампу приєднатися до діалогу про баланс на ринку нафти

Баркіндо прокоментував заяву Трампа про занадто високі ціни на нафту

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в среду, 27 февраля, предложил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу присоединиться к диалогу о восстановлении баланса спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

В частности, Баркиндо прокомментировал сообщение американского лидера в Twitter о том, что цены на нефть становятся слишком высокими, и ОПЕК следует "расслабиться". В частности, генсек ОПЕК заявил, что Штаты как крупнейший в мире нефтепроизводитель владеет стратегической долей глобального спроса и предложения.

По словам Баркиндо, нефтекартель обеспокоен тем, что санкции в отношении двух стран-основателей ОПЕК - Венесуэлы и Ирана - могут усложнить попытки восстановить баланс на рынке и поддерживать его устойчивость.

Кроме того, генсек ОПЕК на полях нефтяной конференции в Эр-Рияде заявил, что апрель будет хорошим моментом для оценки реакции рынка на сокращение добычи в рамках глобального пакта и принятия решения о дальнейших шагах.

Напомним, в среду цены на нефть растут на фоне сокращения добычи в странах ОПЕК+. В частности, цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 27 февраля 2019 года, поднялась выше отметки в 65,54 долларов за баррель.

Как писало РБК-Украина ранее, американский президент считает, что цены на нефть становятся слишком высокими. Глава США посоветовал ОПЕК расслабиться, поскольку хрупкий мир не справится с повышением цен.

Добавим, в декабре 2018 года ОПЕК и ряд других стран, включая Россию, договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, начиная с января.