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Байден збере союзників, щоб обговорити ситуацію в Україні

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США, Понеділок 28 лютого 2022 08:03
Байден збере союзників, щоб обговорити ситуацію в Україні Фото: Джозеф Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден збере групу реагування на ситуацію в Україні 28 лютого. У зустрічі візьмуть участь лідери Франції, Німеччини, Канади, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Великобританії, Євросоюзу і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

У повідомлення уточнюється, що сам Трюдо братиме участь у переговорах з союзниками, яких збирає Байден.

"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Великобританії, Європейського Союзу і НАТО, щоб обговорити Україну", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Трюдо виступить у Палаті громад і повідомить про реакцію Канади на ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що Байден вважає санкції Заходу проти Росії - оптимальним варіантом. В іншому випадку могла початися Третя світова війна.

Також повідомлялося, що США виділять Україні 600 млн доларів військової допомоги. Рішення прийняв Байден.

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