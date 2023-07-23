Генсек ООН призвал РФ немедленно прекратить атаки на культурные объекты

"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшний ракетный удар России по Одессе, в результате которого пострадали мирные жители и был нанесен ущерб Спасо-Преображенскому собору, находящемуся под охраной ЮНЕСКО, и другим историческим зданиям в Историческом центре Одессы, объекту Всемирного наследия", - говорится в заявлении.

Гутерриш отметил, что помимо ужасающих потерь среди гражданского населения из-за войны, атака прошлой ночью стала "еще одним нападением на территорию, охраняемую Конвенцией о всемирном наследии, в нарушение Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

Так, генсек ООН "обеспокоен" угрозой, которую полномасштабная военная агрессия РФ все больше представляет для украинской культуры и наследия.

"С 24 февраля 2022 года ЮНЕСКО подтвердила ущерб 270 объектам культуры в Украине, в том числе 116 объектам религиозного назначения", - цитирует генсека ООН Дюжаррик.

"Генеральный секретарь призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить нападения на культурные ценности, охраняемые широко ратифицированными международными нормативными документами. Генеральный секретарь также продолжает настоятельно призывать к немедленному прекращению всех нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - говорится в заявлении.

Российская атака на Одессу

В ночь на 23 июля российские захватчики выпустили по центру Одессы 19 ракет разных типов. Силы ПВО сбили девять из них. Это стало самой массовой атакой на город с начала полномасштабной войны.

Российские ракеты попали в исторический центр Одессы. В частности, частично был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.