Генсек ООН считает, что перемирия недостаточно для удовлетворения потребностей Газы в помощи

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш считает продленное перемирие между Израилем и ХАМАС недостаточным, чтобы удовлетворить потребности в Секторе Газа в помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В понедельник, 27 ноября, Белый дом подтвердил, что четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС было продлено на два дня. Гутерриш назвал это "проблеском надежды и гуманности", но предупредил, что этого недостаточно для удовлетворения потребностей Газы в помощи.

"Я очень надеюсь, что это позволит нам еще больше увеличить гуманитарную помощь людям в Газе, так сильно страдающим, зная, что даже с этим дополнительным временем будет невозможно удовлетворить все потребности населения", - сказал Гутерреш.

ООН доставляет гуманитарную помощь в Газу через пограничный пункт Рафах из Египта. Организация Объединенных Наций хочет получить возможность использовать контролируемый Израилем пограничный пункт Керем Шалом для этих нужд.

"Я искренне надеюсь, что станет возможно иметь другие пункты пропуска, потому что они облегчат распределение, а также контроль со стороны израильской стороны. Поэтому я очень надеюсь, что это произойдет", - добавил генсек.

Утверждается, что ООН во время перемирия увеличила доставку гуманитарной помощи, однако она, по словам спикера Гуттереша, едва удовлетворяет огромные потребности 1,7 млн. перемещенных лиц.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС уволил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. Их доставили в израильские больницы, где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Также 26 ноября ХАМАС освободил из плена еще 17 заложников, среди которых как израильтяне, так и иностранные граждане.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина.