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Генсек ООН "в ужасе" от видео казни военного и требует наказать виновных

Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша повергло в ужас видео, на котором россияне казнят украинского защитника.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu, об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, после того, как Гутерриш увидел видео с жестокой казнью, он потребовал привлечь к ответственности всех виновных.

"К сожалению, это не единичный случай", - заявил Дюжаррик.

Он также отметил, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине "потрясена этими особенно ужасными" видео.

"Малейшее нарушение должно быть надлежащим образом расследовано, виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил пресс-секретарь генсека ООН.

Напомним, вчера, 11 апреля, в сети начали распространять видео, на котором российские оккупанты жестоко казнят украинского защитника. После этого в ООН заявили, что ошеломлены чрезвычайно жестоким видео с казнью украинского солдата.

Позже президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что если видео настоящее, то Россию приравняют к ИГИЛ.

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