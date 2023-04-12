Генсек ООН "в ужасе" от видео казни военного и требует наказать виновных

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша повергло в ужас видео, на котором россияне казнят украинского защитника.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu, об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, после того, как Гутерриш увидел видео с жестокой казнью, он потребовал привлечь к ответственности всех виновных.
"К сожалению, это не единичный случай", - заявил Дюжаррик.
Он также отметил, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине "потрясена этими особенно ужасными" видео.
"Малейшее нарушение должно быть надлежащим образом расследовано, виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил пресс-секретарь генсека ООН.
Напомним, вчера, 11 апреля, в сети начали распространять видео, на котором российские оккупанты жестоко казнят украинского защитника. После этого в ООН заявили, что ошеломлены чрезвычайно жестоким видео с казнью украинского солдата.
Позже президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что если видео настоящее, то Россию приравняют к ИГИЛ.
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