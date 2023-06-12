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Генсек ООН стурбований, що Росія вийде із "зернової угоди"

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Понеділок 12 червня 2023 19:12
Генсек ООН стурбований, що Росія вийде із "зернової угоди" Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія вже 17 липня може припинити свою участь у "зерновій угоді", яка дозволяє експортувати українські сільгосптовари Чорним морем.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я стурбований, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб переконатися, що можна буде зберегти Чорноморську ініціативу і водночас продовжувати роботу щодо сприяння російському експорту", - зазначив Гутерреш.

Загрози Росії

Нагадаємо, Росія з початку весни цього року активізувала погрози щодо "зернової угоди". Чиновники країни-агресора заявляють, що домовленості щодо російського експорту нібито не виконуються.

Зокрема, влада РФ наполягає на відновленні транзиту аміаку через Україну. Якщо цієї вимоги не виконають, то "зернова угода" припинить своє існування", заявляли раніше в МЗС РФ.

При цьому востаннє "зернову операцію" продовжували 18 травня на два місяці. Після продовження Росія продовжує блокувати один з трьох українських портів, який входить до угоди.

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