Генсек ООН розповів Дуді про свої зустрічі з Путіним та Ердоганом

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в ході візиту до Польщі зустрівся з президентом Анджеєм Дудою і розповів про свої поїздки до Москви та Анкари, де розмовляв з президентами РФ і Туреччини Володимиром Путіним і Реджепом Ердоганом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.
Гутерріш прибув до Польщі дорогою до України, і був прийнятий Дудою в Жешуві.
"Генеральний секретар висловив президенту глибоку вдячність і подяку за щедрість польського народу за те, як він відкрив свої домівки і свої серця майже двом мільйонам українських біженців", - йдеться в протоколі зустрічі, представленої організацією.
Генсек ООН також поінформував польського президента про свої зустрічі в Москві та Анкарі.
Зазначимо, що тепер у Гутерріша намічений візит до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Раніше повідомлялося, що Гутерріш отримав згоду Путіна на участь ООН в евакуації громадян з Маріуполя із заводу" Азовсталь", який війська РФ продовжують бомбити.
Також ми писали, що в ході зустрічі з Гутеррішем Путін заявив, що розраховує на "позитивні" результати переговорів з Україною.
Нагадаємо, перед цим у Туреччині розкрили подробиці розмови Ердогана і Путіна про ситуацію в Україні.
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